Mindre brand på skole: 450 evakueret

Ved du noget? Send et tip i en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Se mere video på localeyes.dk

Alle tilstedeværende 450 elever på Vestergårdsskolen i Viby ved Aarhus måtte tirsdag omkring middag evakueres på grund af en mindre brand.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at de modtog anmeldelsen klokken 11.51, og at skolen selv evakuerede alle elever.

Branden opstod på et toilet, og en elev og to pedeller blev kortvarigt behandlet på stedet for mulige gener fra røgen.

Ifølge politiet er der umiddelbart tale om en mindre brand, og der er således ikke sket større skade på skolen.

Årsagen til branden er foreløbig ukendt.

Det forventes, at skolen genoptager undervisningen omkring klokken 13. To af de ældste klasser fik dog lidt tidligere fri.

Skolen sørger selv for at underrette forældrene til skolens elever.