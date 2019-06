Mindre fly styrtet ned på Sjælland

Et topersoners sportsfly er mandag eftermiddag styrtet ned omkring den vestsjællandske by Regstrup, umiddelbart efter det lettede.

Det bekræfter Vestsjællands Brandvæsen til Ekstra Bladet.

- Flyet styrtede ned umiddelbart efter det lettede. Vi har sendt tre vogne derud, fortæller vagtchefen hos Vestsjællands Brandvæsen.

Der var to mænd ombord på flyet, men de er begge to udenfor livsfare.

- Den ene mand har fået skade på hovedet, og er blevet fløjet til Rigshospitalet i Helikopter. Den anden mand er blevet kørt på Holbæk Sygehus, men de er begge to udenfor livsfare, fortæller Henrik Jørgensen, der er vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Slog en kolbøtte

Flyet skulle lige være lettet fra en lille landingsbane ved Regstrup, da flyet kom i problemer.

- Det, der tilsyneladende sker, er, at flyet er ved at lette, og under opstigningen mister flyet opdrift under den ene vinge, hvorefter den så styrter ned ovre på den anden side af vejen, og laver en kolbøtte, fortæller vagtchefen.

Det vides endnu ikke, hvad de to mænd skulle derude udover at lette.

Mændenes familier er endnu ikke blevet underrettet.

Opdateres...