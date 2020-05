Mindreårige afhørt: 11-årig overfaldet på skaterbane

To drenge på 12 og 13 år er mistænkt over at have overfaldet en 11-årig dreng på en skaterbane på Lilletoften i Skovlunde 23. marts, mens de filmede overfaldet og delte det på sociale medier.

De er nu blevet afhørt af politiet, ligesom de sociale myndigheder er inddraget.

Overfaldet skete omkring klokken 18 , hvor den 11-årige var sammen med en kammerat, da de blev passet op og den 11-årige blev sparket i hovedet. Efter overfaldet efterlyste politi de to drenge.

Sagen vil snarest blive indstillet til Ungekriminalitetsnævnet, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Se også: Politiet efterlyser 12-årige for groft overfald

- Jeg er rigtig glad for, at vi med hjælp fra offentligheden, har fundet frem til de to mistænkte. Jeg håber, at denne sag understreger for alle, at et sådan forhold både er groft og noget, der bliver taget ganske alvorligt, siger vicepolitiinspektør Thomas Mejborn i en pressemeddelelse, hvor han tilføjer:

- Og når de mistænkte, som i denne sag, er under den kriminelle lavalder, så får det følger – både hos os, hos de sociale myndigheder og i Ungekriminalitetsnævnet.

De to mistænkte blev identificeret efter tip fra offentligheden.