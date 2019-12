Mindst 12 er dræbt under skyderi i et fængsel

Mindst 12 personer er blevet dræbt under en skudepisode i et fængsel i Panama.

Det oplyser det lokale politi natten til onsdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Yderligere 13 personer er blevet såret under skyderiet, der er foregået i fængslet La Joyita nær landets hovedstad, Panama City.

Politiet oplyser, at der er blevet beslaglagt talrige skydevåben i fængslet. Herunder fem håndvåben og tre skydevåben med langt løb.

Hændelsen tyder på, at fængselsvagter har hjulpet med at smugle våben ind i fængslet.

Det siger Panamas præsident, Laurentino Cortizo, som har siddet på posten siden juli, i en erklæring.

- Disse våben er ikke faldet ned fra himlen, der har åbenlyst været en form for samarbejde for at få bragt våbnene ind, siger præsidenten.

Skyderiet er sket inde i fængslet, hvor indsatte er grupperet efter tilhørsforhold til forskellige bander for at undgå konfrontationer.

Det oplyser Alexis Munoz, der er talsmand for politiet.

Årsagen til skyderiet bliver efterforsket, men er endnu ikke kendt, oplyser han.

Skudepisoden skal angiveligt handle om et opgør mellem forskellige grupperinger i fængslet. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

La Joyita-fængslet kæmper med problemer med overbelægning og mistanke om systematisk mishandling af indsatte.

Uroligheder i fængsler er ikke unormale i Latinamerika.

I Honduras har regeringen tirsdag erklæret undtagelsestilstand i landets fængsler.

Dermed er fængselsmyndighederne i Honduras blevet erstattet med en militærkommando. Ifølge lokale medier skal den styre fængslerne de næste seks måneder.

Beslutningen er blevet truffet, efter at der har været flere drab og andre voldelige hændelser i landets fængsler.