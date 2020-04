Mindst 16 personer dræbt af bevæbnet mand i Canada

Over 12 timer har en 51-årig mand dræbt flere personer i canadisk provins Nova Scotia. Han klædte sig ud som politimand under angrebet, oplyser politiet

Opdateret klokken 03.30: Dødstallet stiger til mindst 16 personer, oplyser canadisk politi.

Mindst 16 personer er blevet dræbt i et skyderi i den canadiske provins Nova Scotia.

Det oplyser canadisk politi natten til mandag dansk tid ifølge den canadiske tv-selskabet CBC. Tidligere lød dødstallet på mindst ti personer.

Ledende politifolk bekræftede tidligere søndag på et pressemøde, at gerningsmanden, en 51-årig mand, blev skudt af politifolk efter en biljagt, før han blev anholdt.

Motivet til skyderiet er endnu ukendt.

Politiet oplyser, at de endnu ikke har overblik over, hvor mange, der er dræbt, men at de er dræbt 'forskellige steder'.

En politimand er desuden blandt de dræbte oplyser flere medier, blandt andre National Post.

Gerningsmanden skød sine ofre flere forskellige steder i Nova Scotia-provinsen.

Den anholdte kørte blandt andet rundt i en politibil, mens han skød mod tilfældige, oplyser politiet på twitter. Tv-stationen oplyser, at der gik 12 timer fra de første skud, til gerningsmanden blev standset.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De første skud faldt i den lille kystby Portapique, og skyderiet endte næsten 100 kilometer derfra. Her arbejder en hundepatrulje ved Portapique. Foto: John Morris / Ritzau Scanpix

National Post rapporterer, at første skud blev affyret i Portapique. Sidste skud faldt næsten 100 kilometer derfra på en tankstation i Enfield, hvor gerningsmanden blev anholdt.

Canadas præsident Justin Trudeau sender en stor tak til politiet for deres arbejde og til de lokale beboere for deres samarbejde med politiet.

- Mit hjerte er med alle dem, som er påvirket af denne forfærdelige situation, sige han ifølge National Post.

En lokal fra Portapique, som mediet har været i kontakt med, er dybt forfærdet over situationen.

- Det er fuldstændig uforståeligt, at sådan noget kan ske i vores lokalsamfund. Jeg havde aldrig drømt om, at det kunne ske her, siger han.