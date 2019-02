Mindst 21 er omkommet under ekstrem kulde i USA

Mindst 21 mennesker meldes omkommet under den ekstrem kulde i midtvesten i USA. Omkring 90 millioner amerikanere - en tredjedel af alle landets indbyggere - har oplevet temperaturer på minus 17 grader eller lavere.

Over 250 millioner amerikanere har oplevet den ekstreme kulde, der omtales som en "polar vortex" - en polar hvirvelvind.

Hospitaler har behandlet mange patienter for forfrysninger, og vejret har mange steder fået samfundet til at gå helt i stå.

Mange hjemløse er i livsfare under de ekstreme forhold, og der er mange steder i storbyerne oprettet ekstra-varmestuer.

Blandt de omkomne er en 60-årig kvinde, som blev fundet død i et forladt hus i Lorain, Ohio.

En anden af de omkomne er en 18-årig studerende, som blev fundet bevidstløs uden for sit universitet i Iowa. Han døde senere på et sygehus, rapporterer New York Times.

I weekenden ventes temperaturerne at svinge op over gennemsnittet, og kulden ventes at løsne sit greb i over en halv snes af de amerikanske delstater.

I flere lokale vejrudsigter bliver der endda talt om, at frosten vil blive erstattet af et næsten forårsagtigt vejr.

Men det ekstreme vejr vil gå over i erindringen som den hårdeste og mest bitre vinter. I Chicago er store isblokke drevet gennem byen på floden, og vandfaldene i Niagara Falls er nogle steder blevet forvandlet til issøjler.

Amerikanske medier har rapporteret, at i alt 21 personer er omkommet som følge af det ekstreme vejr, siden Midtvesten blev ramt af en snestorm tidligt på ugen. Det førte til rekordlave temperaturer onsdag og torsdag.

- I nogle områder i Midtvesten vil de kommende temperatursvingninger tidsmæssigt være den mest ekstreme opvarmning fra en rekordvinter, som vi nogensinde har set, siger meteorologen Jeff Masters fra selskabet Weather Underground til nyhedsbureauet AFP.

I alt er der registreret hundredvis af rekorder.

I Chicago har der været minus 30 grader. I Ponsford i Minnesota var den oplevede temperatur minus 54 grader som følge af kulde kombineret med vind.