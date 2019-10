Mindst 40 dræbt under voldsomme demonstrationer i Irak

En ny bølge af demonstrationer i Irak har fredag kostet mindst 40 mennesker livet. Det oplyser politi- og sikkerhedskilder til nyhedsbureauet Reuters.

Tusindvis af irakere er samlet flere steder i det sydlige Irak og i hovedstaden Bagdad i protest mod regeringen, den høje arbejdsløshed og den udbredte korruption i landet.

- Vi ønsker os kun fire ting: arbejde, vand, elektricitet og sikkerhed. Det er alt, hvad vi vil have, siger 16-årige Ali Mohammed, der har dækket sit ansigt med en t-shirt for at undgå at indånde tåregas.

Mindst 2000 mennesker er kommet til skade under de voldsomme demonstrationer rundt i landet. Det viser en opgørelse foretaget af nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra politiet og hospitaler i Irak.

De fleste af de sårede var på gaden i Bagdad, hvor sikkerhedsstyrker ville hindre dem i at nå frem til Den Grønne Zone. Her ligger flere regeringsbygninger og udenlandske ambassader.

I en tv-tale lover premierminister Adel Abdel-Mahdi at imødekomme demonstranterne ved at foretage en regeringsrokade og gennemføre reformer allerede i næste uge.

- At kræve regeringens afgang uden et alternativ, der er i overensstemmelse med forfatningen, vil kaste landet ud i kaos, siger han.

Fredagens demonstrationer mod regeringen og den udbredte korruption i landet kommer, efter at demonstrationer tidligere på måneden har dræbt mindst 149 civile og otte medlemmer af sikkerhedsstyrkerne.