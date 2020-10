Mindst 59 lig er blevet fundet i skjulte grave i Mexico

Mindst 59 lig er blevet fundet i skjulte grave i den mexicanske delstat Guanajuato i den centrale del af landet.

Det oplyser mexicanske myndigheder onsdag.

- Langt størstedelen af ligene ser ud til at være af unge personer. Meget unge. Måske endda teenagere, siger Karla Quintana, der leder Mexicos nationale eftersøgningskommission.

Quintana tilføjer, at mellem 10 og 15 af ligene ser ud til at være af kvinder. Det mangler dog at blive endeligt bekræftet, siger hun.

De skjulte gravsteder blev fundet i nabolaget Barrio de San Juan i byen Salvatierra i den sydlige del af delstaten. Fundet er det største af sin slags i Guanajuato.

Delstaten har de seneste år kæmpet med en af Mexicos højeste rater af narkorelateret vold, og mordraten er strøget i vejret på grund af krig mellem flere narkokarteller.

Myndighederne blev gjort opmærksomme på gravstedernes mulige lokation for omkring to uger siden. De seneste otte dage har delstats- og føderale sikkerhedsorganisationer arbejdet sammen for at lokalisere ligene.

Ifølge Hector Diaz, der leder Guanajuatos efterforskningsenhed, har et hold på mere end 80 personer arbejdet i 18 timer om dagen for at udgrave de 59 lig.

Karla Quintana fortæller, at myndighederne fortsætter arbejdet i området, fordi der er tegn på, at der kan være flere lig skjult i området.

Volden er taget til i Mexico, efter at ekspræsident Felipe Calderons regering i 2006 erklærede krig mod de magtfulde og hensynsløse narkokarteller.

Siden har vold og krig mellem bander, narkokarteller og soldater kostet over 200.000 mennesker livet.

Alene i Guanajuato har myndighederne i år registreret 2250 drab mellem januar og august. Det er en stigning på 25 procent i forhold til samme periode sidste år.

I juli blev 27 mennesker dræbt i byen Irapuato, da bevæbnede mænd stormede en afvænningsklinik.