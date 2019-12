Jihadister i al-Shabaab mistænkes for bombeangreb i Mogadishu med mange dræbte og sårede.

Ingen gruppe har endnu taget skylden for et voldsomt bombeangreb i Mogadishu lørdag. Et stort antal mennesker er blevet dræbt og såret.

Mistanken er dog rettet mod jihadister i gruppen al-Shabaab, som er allieret med al-Qaeda.

Herunder fakta om gruppen:

* Somalia, som ligger på Afrikas Horn, har været splittet af konflikter og kaos siden 1991, da krigsherrer fra forskellige klaner styrtede en diktator.

* Den militante, sunni-islamistiske bevægelse i Somalia blev dannet i 2006 på resterne af gruppen De Islamiske Domstole. Den har som målsætning at indføre sharialovgivning.

* Al-Shabaab blev drevet ud af Somalias hovedstad, Mogadishu, af regeringsstyrker i 2011. Den har alligevel jævnligt gennemført blodige angreb i Somalia og i nabolandet Kenya.

* Ideologisk lægger al-Shabaab sig tæt op ad al-Qaeda og blev i februar 2012 officielt netværkets somaliske gren.

* Udenlandske jihadister er rejst til Somalia for at slutte sig til gruppen.

* Al-Shabaab menes at have mellem 5000 og 9000 medlemmer. Den anses for at være en af de mest brutale og nådesløse islamistiske grupper i Afrika.

* I 2013 angreb medlemmer af al-Shabaab et indkøbscenter i Nairobi i Kenya. Her barrikaderede de sig i 80 timer sammen med adskillige gidsler. 67 personer blev dræbt. To år efter udførte gruppen endnu et angreb i Kenya. Næsten 150 mennesker ved et universitet blev skudt og dræbt.

Kilder BBC, Reuters, AFP, Ritzau