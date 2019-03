Mindst otte personer er dræbt i skoleskyderi i Brasilien

Mindst otte personer - seks skolebørn og to voksne - er onsdag blevet dræbt ved et skoleskyderi i Brasilien.

Det oplyser politiet i den brasilianske storby São Paulo.

Derudover er to teenagere, der menes at stå bag skoleskyderiet, døde.

De to blev set gå ind på en grundskole i udkanten af São Paulo og affyre våben. Ifølge politiet var de iført masker, da de gik ind på skolen og indledte angrebet omkrig klokken 9.30 onsdag.

De skød og dræbte sig selv efter angrebet. Deres nærmere identitet er onsdag eftermiddag endnu ikke oplyst.

Yderligere 17 personer - heraf flest børn - blev også ramt af skud og kørt på hospitalet, oplyser politiet. Deres nærmere tilstand kendes endnu ikke.

Brasilien er et af de lande, hvor drab forekommer hyppigst.

Alligevel er skoleskyderier sjældne i det sydamerikanske land.

Det seneste store skoleskyderi var i 2011, hvor 12 børn blev skudt af en tidligere elev på en skole i storbyen Rio de Janeiro.

Politiet oplyser, at der onsdag også blev affyret skud omkring 500 meter fra Raul Brasil-skolen, hvor skoleskyderiet fandt sted. Det vides dog endnu ikke, om de to hændelser har noget med hinanden at gøre.

Der er stram våbenlovgivning i Brasilien. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det dog ikke svært at anskaffe våben ulovligt.

Den højreorienterede brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, har for nylig meddelt, at han ønsker en mere lempelig våbenkontrol.