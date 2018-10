Mindst ti dræbt ved masseskyderi: Det ved vi nu

En politimand siger, at den mistænkte ved et skudangreb i en synagoge i Pittsburgh er identificeret som den 46-årige Robert Bowers. Ved angrebet meldes mindt ti dræbt.

Der blev åbnet ild ved begyndelsen på en navngivningsceremoni i synagogen.

- Alle jøder må dø, råbte gerningsmanden og skød mod forsamlingen. Ifølge nyhedsbureauet AP dræbte han mindst ti. Antallet af sårede er fra officiel side opgivet til seks.

Embedsmænd siger, at fire politifolk er blandt de sårede.

Angrebsmanden var bevæbnet med et gevær - en AR-15 riffel - og to håndvåben.

Skudangrebet kommer efter, at en række pakkebomber har skabt bekymring og uro i USA forud for midtvejsvalget til Kongressen den 6. november.

Flere politifolk blev ramt af skud. Foto: Ritzau / Ritzau Scanpix

Robert Bowers, der er fra Pittsburgh, siges at være manden bag et indlæg på sociale medier lørdag, hvori det hedder, at hebraiske immigranter hjælper grupper, der godt "kan lide at bringe indtrængende personer hertil, så de kan dræbe vores folk. Jeg kan ikke sidde passivt og se på, at mit folk bliver slagtet", skriver han og siger, at "nu går jeg ind".

De seneste års værste masseskyderier i USA USA har de senere år været ramt af flere masseskyderier. Senest er mindst otte personer blevet dræbt og flere såret under en skudepisode ved en synagoge i Pittsburgh i staten Pennsylvania i USA. Angrebet skete lørdag formiddag lokal tid, mens den jødiske synagoge Tree of Life var fuld af mennesker. Læs her om nogle af de seneste års mest dødbringende masseskyderier i USA: * 2018: Februar: Den 19-årige Nikolas Cruz dræber 17 elever og ansatte, da han med en halvautomatisk riffel åbner ild mod dem på Marjory Stoneman Douglas High School i staten Florida. * 2017: Oktober: En 64-årig mand skyder mod flere tusinde koncertgængere fra sit hotelværelse i Las Vegas. 58 personer bliver dræbt, og 546 bliver såret i angrebet. Gerningsmanden begår selvmord efter angrebet, der er det blodigste i nyere amerikansk tid. November: 25 personer og et ufødt barn mister livet, og 20 andre bliver såret, da Devin Patrick Kelley åbner ild mod en kirke i Sutherland Springs i Texas. Gerningsmanden bliver efterfølgende fundet død. * 2016: Juni: 49 bliver dræbt, da 29-årige Omar Saddiqui Mateen skyder omkring sig i Orlando-natklubben Pulse i Florida, der fortrinsvis bliver besøgt af homoseksuelle. Gerningsmanden bliver dræbt, da politiet rykker ind for at befri de gidsler, han har taget. * 2015: December: Ægteparret Syed Rizwan Farook og Tashfeen Malik åbner ild mod en forsamling af medarbejdere på Inland Regional Center i byen San Bernadino i Californien. 14 personer mister livet. * 2012: December: 20-årige Adam Lanza skyder først sin mor, før han dræber 20 elever og lærere på Sandy Hook Elementary School i Newtown i staten Connecticut. Kilder: Ritzau, CNN Library, Vox.com, AFP og KDKA. Vis mere Luk

En menneskerettighedsgruppe betegner angrebet som det "nok mest antisemitiske angreb i USA's historie".

Politi rykkede ud til anmeldelser om skyderi ved synagogen Tree of Life i det kvarter, der hedder Squirrel Hill. Politiets skytter udvekslede skud med gerningsmanden, der overgav sig, da han var blevet såret.

Ifølge KDKA var synagogen fyldt, da den blev angrebet. Angrebet skete lørdag formiddag lokal tid.

Bebeoer i området blev bedt om at holde sig indendøre. Foto: Jeff Swensen / Ritzau Scanpix

Angrebet efterforskes som en hadforbrydelse.

Politichefen i Pittsburgh siger, at gerningsstedet er et af de værste, han nogensinde har set.

- Det var et forfærdeligt åsted - et af de værste, som jeg nogensinde har set, og jeg har oplevet et flystyrt, siger politichef Wendell Hissrich, der holdt en en pressekonference lørdag eftermiddag lokal tid.

Han vil ikke angive, hvor mange mennesker som blev dræbt, men siger, at seks personer blev såret, deriblandt fire politifolk.