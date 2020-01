Minister: 10 svenskere kan være omkommet i flystyrt

Flere svenskere, tyskere og canadiere skal have befundet sig på nedstyrtet fly

10 svenskere kan være omkommet i et flystyrt i Iran onsdag morgen.

På Twitter bekræfter Ukraines udenrigsminister, Vadym Prystaiko, at 10 svenskere står på passagerlisten. Det samme gør 63 canadiere, tre tyskere, tre briter, 11 ukrainere og fire afghanere.

'Vi udtrykker vores dybeste medfølelse. De ukrainske myndigheder arbejder fortsat på at efterforske sagen', skriver ministeren.

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8. januar 2020

Sveriges udenrigsministerium kender til meldinger om svenske omkomne, men kan onsdag morgen endnu ikke bekræfte oplysningerne. Det skriver flere svenske medier, herunder avisen Expressen.

Det var et Boeing 737-fly med 167 passagerer og ni besætningsmedlemmer om bord, der tidligt onsdag morgen styrtede ned nær Parand, der er en forstad til Irans hovedstad, Teheran.

Hjælpeorganisationen Røde Halvmåne (navnet på Røde Kors i Iran, red.) oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at 'der ikke er nogen chance for at finde overlevende'.

Var netop lettet

Flyet fra Ukraine International Airlines var netop lettet fra den internationale lufthavn Imam Khomeini i Irans hovedstad, Teheran, da det styrtede ned.

Ifølge det arabiske medie Al-Jazeera skulle passagerflyet være lettet klokken 05.15 lokal tid i Teheran med kurs mod Ukraines hovedstad, Kijev. Men afgangen blev forsinket med næsten en time til klokken 06.12.

Luftfartsselskabet har på sin hjemmeside bekræftet, at 167 passagerer og ni besætningsmedlemmer er omkommet i styrtet.

Selskabet oplyser omkring klokken 9.30 onsdag, at det inden længe vil offentliggøre en liste over nationaliteterne på de dræbte.

