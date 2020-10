Minkdrama fortsætter: Vrede borgere på gaden

Demonstranter har spærret vejen for politi og Fødevarestyrelsen, der onsdag morgen skal fortsætte arbejdet med at aflive mink i Nordjylland

I den lille by Gjøl i Vendsyssel er vrede minkejere onsdag gået på gaden.

Billeder fra stedet viser, hvordan de først på morgenstunden blokerede vejen for politiet og Fødevarestyrelsen, der forsøgte at komme ind på minkfarme i området.

Klokken ni oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, at man nu er forbi afspærringen.

- Det er løst. Der var lidt dialog med de tilstedeværende. Herefter fik Fødevarestyrelsen lov til at fortsætte forbi, siger Carsten Højrup Kristensen til Ekstra Bladet.

Lokale borgere på Gjøl i Jammerbugt Kommune viser onsdag morgen deres utilfredshed med aflivning af mink hos lokale avlere. Foto: Byrd/Rikke Wolff

Forsamlingen er vrede over regeringens beslutning om at masse-aflive mere end to million mink på minkfarme i hovedsagligt Vest- og Nordjylland.

Det er anden gang på få dage, at minkejerne går på gaden. Op mod 30 borgere mødte i weekenden op foran en minkfarm i Nordjylland i protest mod myndighedernes beslutning.

Også fagbevægelsen 3F var til stede ved dagens demonstration. Foto: René Schütze

Foto: Byrd/Rikke Wolff

Foto: René Schütze

Torsdag tvang myndighederne sig adgang til minkfarmene i Gjøl. Foran farmene var der placeret adskillige containere klar til at blive fyldt med slagtede mink.

Det skete, efter at aftalen om nedslagtning af mink faldt på plads onsdag aften.

Minkfarmen i Gjøl er en af de gårde, der er ramt af coronavirussen. Her huser ejer Poul Frederiksen cirka 40.000 mink, der nu skal slagtes.

- Det er klart, at minkavlerne er meget frustrerede over det her, og det er en alvorlig situation. Det er deres livsværk, der er på spil, så selvfølgelig er mange følelser indblandet. Det er også i forhold til, hvad der kommer til at ske økonomisk. Det har vi fuld forståelse for, siger Flemming Marker, der er veterinærchef hos Fødevarestyrelsen.

Minkejer Poul Frederiksen (th) er blandt de vrede gårdejere, som skal aflive tusindvis af mink. Foto: René Schütze

Minkavler Poul Frederiksen er rasende over kompensationsaftale i coronatiden, hvad han gav udtryk for før weekenden - nu demonstrerer lokale i området. Levende billeder herfra følger. Video/redigering: René Schütze/Mikkel Cramon, Kristian Hansen

