Mirakel: Pilot overlever styrt i hus

Er nu i behandling på nærliggende hospital for sine kvæstelser

På helt mirakuløs vis er det lykkedes piloten af et mindre fly at overleve, selv om han lørdag aften først ramte nogle højspændingsledninger og siden styrtede ned på taget af en villa i den tyske by Langenhahn i delstaten Rheinland-Pfalz i det sydvestlige Tyskland.

Det skriver flere tyske medier - herunder Der Spiegel.

Flyet gik ind gennem den ene side af taget, og også i gavlen på den anden side er huset blevet skadet. Foto: Thomas Frey/dpa

Redningsfolk måtte ind i huset for at få piloten ud. Han er kørt til behandling på hospitalet.

Til gengæld er både fly og tagkonstruktion svært ødelagt. Tyske medier skriver, at husets to beboere fik sig noget af et chok.

Men også de slap med skrækken.

Det tyder på, at piloten først ramte nogle højspændingsledninger og siden mistede herredømmet over flyet. Foto: Thomas Frey/dpa

Det var klokken 20.30, at myndighederne blev tilkaldt. Samtidig røg strømmen hos hen ved 50.000.

Billeder fra stedet viser, at flyvraget nu er inde på første sal i villaen, hvor et stort hul i ejendommens tag viser, hvor flyet ramte.

Flyet er næsten så småt, som det kan være, og blev drevet frem med en enkelt motor.

Det var alene piloten, der var til stede i det forulykkede fly.

Det er endnu uklart, hvorfor piloten tilsyneladende kom til at ramme højspændingsledningerne.