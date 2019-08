Mirakel: Teenager overlever 20 meters fald

Et kamera fangede ved et tilfælde, da Nathan Datson faldt 20 meter ned fra en høj klippe

Sammen med sin bedste ven og familie var Nathan Datson på tur til Rapid Bells naturområde, der ligger på den australske vestkyst i byen Perth.

Her prøvede han at fange nogle geder, da han pludselig mistede fodfæste og faldt 20 meter ned ad klippevæggen. Den 15-årig fik et kraniebrud, brækkede sin albue og håndled.

Utroligt nok fangede en tilfældig person hele den skræmmende episode med sin drone, skriver avisen Perth Now.

Et redningshold formåede at redde Nathan Datson ud af det svære ujævne terræn. Det tog dem to timer at få den 15-årige knægt bragt på hospitalet, hvor han undervejs gled ind og ud af bevidsthed.

- Jeg er ret overrasket over at være i live, fortæller Nathan Datson til Perth Now, og Datson's far stemmer i og giver udtryk for, at det er et mirakel, hans søn er i live.

