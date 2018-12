'Mirakeldreng' overlever lavine: Begravet i 40 minutter

En 12-årig dreng fra Frankrig overlevede på mirakuløs vis at være begravet i sne i 40 minutter efter at være blevet ramt af en lavine

Ganske usædvanligt slipper en 12-årig dreng med et brækket ben, efter han lå begravet i en lavine i 40 minutter.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC og franske Le Figaro.

Ulykken skete anden juledag i skiområdet La Plagne i de franske alper, hvor drengen var ude at stå på ski med sine forældre.

Han havde netop forladt den afmærkede piste for at stå off-piste, da han blev ramt af en lavine. I hele 40 minutter lå han begravet i sne, før han blev fundet af en af politiets redningshunde.

Politiet og redningsmandskab var på stedet kort efter lavinen havde ramt, og det var derfor, drengen blev fundet ved bevidsthed.

- Det er et mirakel, fordi han ikke havde en lavinealarm med sig. Chancen for at overleve er lille efter et kvarter i sneen. Han var meget heldig, at hunden ledte på det sted, siger en redningsarbejder ifølge Le Figaro.

Drengen slap fra ulykken med et brækket ben, men han er indlagt på hospitalet i Grenoble til observation.