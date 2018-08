Mirakuløst øjeblik: Politiet redder mand ud fra bil i flammer

Et kamera fastspændt på en politimand viser, hvordan en mand blev reddet fra en i bil i brand i sidste øjeblik. Advarsel om stærke billeder

Politiet i Atlanta stod for nyligt bag et mindre mirakel, da det lykkedes dem at redde en passager ud af en bil, der var brudt i brand.

Branden var opstået efter, at bilen var kørt ind i en elmast natten til søndag 5. august.

Politiet har udtalt, at motoren var gået i brand, da de ankom til ulykken.

Det skriver AP.

I bilen var desuden to andre passagerer, der blev hjulpet ud af den brændende bil af forbipasserede til ulykken.

Alle tre passagerer blev efterfølgende bragt til hospitalet, imens den ene af de to politibetjente, hvis ene bukseben brød i brand, kun led mindre skader.

Politiet i Atlanta har efterfølgende været ude at takke de borgere, der modigt hjalp til ved uheldet.

Politisergent John Chafee sagde yderligere, at han var 'ekstremt stolt' af de involverede politimænd.

Alle tre passagerers tilstand er stabil.

Du kan se hele den dramatiske episode udspille sig i videoen øverst i artiklen.