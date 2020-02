Misbrugte plejedatter: Nu er han tiltalt for ny voldtægt

En tidligere plejefar, der i 2008 blev dømt for vold og overgreb mod tre plejebørn, er nu anklaget i en ny sag om voldtægt af en plejedatter.

Torsdag formiddag er sagen begyndt ved Retten i Næstved.

Retsmødet startede dog ikke uden udfordringer, da mandens forsvarsadvokat, David Neutszky-Wulff, måtte meddele, at hans klient ikke kunne møde op på grund af 'alvorlig sygdom'.

Forsvareren ønskede derfor, at retsmødet blev udsat.

- Ikke mindst når der er tale om en sag, hvor vidneforklaringer er helt afgørende, og det handler om noget, der ligger 14 år tilbage i tiden, bør min klinet være til stede, sagde David Neutszky-Wulff.

Dog besluttede dommer Anders Martin Jensen, at de planlagte afhøringer af vidner skal gennemføres torsdag, trods tiltaltes fravær.

Ifølge anklageskriftet var offeret syv år gammel, da overgrebene begyndte. De stod angiveligt på i perioden 2006 til 2007 i Skælskør, hvor hun var anbragt hos en plejefamilie.

Næsten dagligt gik den i dag 63-årige mand ind på pigens værelse, hvor han forgreb sig på hende og voldtog hende, fremgår det af anklagen.

Derudover skal han have truet pigen med at slå hende ihjel, hvis hun fortalte andre om overgrebene og 'næsten dagligt' have tildelt hende kraftige lussinger i ansigtet og slag på kroppen.

Der skulle dog gå godt ti år, inden pigen i efteråret 2017 meldte sin tidligere plejefar til politiet for overgrebene.

Selv nægter manden sig skyldig.

Torsdag er det planen, at der skal afhøres fire vidner. Blandt vidnerne er det formodede offer. Hendes forklaring vil dog blive afgivet bag lukkede døre.

De øvrige vidner har ligesom hende været i pleje hos den tiltalte mand og hans hustru.

Den 63-årige mand er tidligere dømt for overgreb mod børn og fungerer derfor ikke længere som plejefar.

I 2008 blev han idømt fem års fængsel for seksuelle overgreb og vold mod to søstre, som havde boet hjemme hos ham.

Han blev i den sag også dømt for vold og blufærdighedskrænkelse mod en tredje søster.

Pigerne blev udsat for overgrebene, mens de boede hos plejefamilien fra 1999 til 2005.

Den tidligere plejefar blev oveni fængselsstraffen dengang dømt til også at betale 180.000 kroner samlet til de tre søstre.

Dommen blev senere stadfæstet af landsretten.

To af ofrene stod i 2016 frem i TV2-dokumentaren 'Anbragt i helvede'.

Her fik seerne indblik i en barndom, som var kendetegnet af vold og seksuelt misbrug.

Der ventes fredag at falde dom i den aktuelle sag.