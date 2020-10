Mishandler på fri fod: Udlover dusør på 60.000 kr.

Flere personer har nu spædet til den dusør, som den mishandlede hest Carlis ejer, Stina Myrholm, udlovede i slutningen af sidste måned.

Den oprindelige dusør på 25.000 kroner som Stina Myrholm havde trukket ud af egen lomme, er nu blevet markant større.

Det er en af ejerens bekendte, som har valgt at være anonym, der var med til at forhøje dusøren med yderligere 25.000 kroner.

Ud over Stina Myrholms bekendte har ingen ringere end Stephanie Karma Salvarli, også kendt som 'Geggo' fra reality-serien 'Familen fra Bryggen' og datter til Linse Kessler, yderligere lagt 10.000 kroner oven i dusøren.

Den samlede dusør lyder altså nu på 60.000 kroner.

Groft mishandlet

Den otteårige fjordhest Carli havde alvorlige skader i endetarmen, efter den uidentificerede mand var på besøg tilbage i starten af september.

Skaderne var så grove, at en dyrlæge vurderede, at Carli skulle aflives.

Fjordhesten var samtidig drægtig, og derfor var det også ejeren, Stina Myrholms, første indskydelse, at der var tale om en abortering.

Det viste sig dog hurtigt, at det ikke helt kunne passe, da dyrlægen vurderede, at Carli ikke selv kunne have påført sig de skader.

Stina Myrholm fortalte tidligere til Ekstra Bladet, at hun undrede sig over, at en grime tilhørende en af nabohestene lå i Carlis stald.

- Den lå på jorden, og jeg spekulerer over, om gerningsmanden har brugt den til at binde hende, og hun så på et tidspunkt har vristet sig løs, siger rytteren, som stadig er dybt berørt og bare vil have den skyldige fundet.