Missede sit fly: Kostede 940.400

Det er aldrig sjovt at misse sit fly. Aldrig.

Men for en amerikansk mand i Boston Logan Airport i delstaten Massachusetts må det alligevel have været ekstra bittert.

Massachusetts State Police oplyser på Twitter, at det endte med at koste ham knap en million danske kroner.

Årsagen er, at politiet fandt det mistænkeligt, at han to gange på kort tid havde booket et fly til et område, der er kendt for at have store mængder ulovlig narkotika.

Desuden havde manden et stort pengebeløb på sig, og derfor valgte myndighederne at tage ham ind til en snak. Først indrømmede han, at han havde 40.000-50.000 dollars (270.000-338.000 dansk kroner, red.) på sig.

Men senere fandt politiet ud af, at han havde præcist 138.980 dollars svarende til 940.400 danske kroner i sin taske.

Politiet besluttede, at de ville efterforske sagen yderligere, men manden nægtede at skrive under på en erklæring om, at pengene tilhørte ham. Han ville hellere slippe, og så kunne han forlade lufthavnen tomhændet.

Politiet skriver på Facebook, at de nu vil undersøge sagen nærmere.