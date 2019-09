Mistænkelig bandebil førte til bombeudrykning

Lørdag rykkede myndighederne ud med den helt store indsats på Nørrebro. Udrykningen inkluderede blandt andet Forsvarets bomberyddere, der i den forbindelse medbragte den bæltedrevne robot kaldet 'Rullemarie'.

I weekenden ønskede politiet ikke at uddybe præcis, hvad der var på spil - ud over, at der var tale om en mistanke om sprængstof.

-Vi får den her borgerhenvendelse klokken 14.35 vedrørende mistænkeligt forhold af en personbil. Vi kører frem for at undersøge den, hvor vi finder anledning til at undersøge den nærmere.

Sådan forklarede politiets Centrale Vagtleder lørdag i forbindelse med indsatsen.

Ekstra Bladets research viser, at bilen langt fra var en helt tilfældig bil. Her var der nemlig tale om et køretøj, der kan knyttes til personkredsen omkring bandestrukturen kaldet NNV-gruppen, der netop nu er i konflikt med Brothas-banden.

Et større område på Nørrebro var afspærret i forbindelse med politiets aktion. Foto: Kenneth Meyer

Mistanken viste sig - heldigvis -. at være grundløs. Men scenariet minder om et lignende scenarie, der udspandt sig i slutningen af november 2017 i Københavns Nordvestkvarter.

Her rykkede politi og bomberyddere ud, da der blev fundet en håndgranat monteret under en bil, der blev anvendt af en bandefigur. Granaten var monteret således, at den blev aktiveret, når bilen satte i gang.

- Jeg har ingen kommentarer til jeres oplysninger, lyder det fra Dannie Rise, politiinspektør, Københavns Politi.

Han vil ikke oplyse nærmere om, hvem der lørdag alarmerede politiet:

- Det skal være sådan, at man kan henvende sig til politiet, uden at man dagen efter kan læse om sig selv i medierne, siger Dannie Rise.

I forbindelse med politiets aktion lørdag afspærredes et område,der gik fra Bragesgade til Nørrebrogade og videre til Mimersgade samt Nørrebrogade fra Farumgade og videre til Fredensborggade.

