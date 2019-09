Mistænkelig genstand fundet ved togstation

Genstanden er fundet nær Hvidovre Station, bekræfter politiet over for Ekstra Bladet

Opdateret klokken 10.57: Politiet oplyser på Twitter, at forholdet er afklaret, og at afspærringen er ophævet.

DSB har torsdag formiddag stoppet for S-tog mellem Glostrup og Valby Station. Det skyldes fundet af en mistænkelig genstand nær Hvidovre Station.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Politiet er ankommet til stedet, fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorf.

- Vi får anmeldelsen om en mistænkelig genstand på sporet klokken 10.09. Da vi kommer derud, bekræfter betjentene, at genstanden ser mistænkelig ud. Derfor er der tilkaldt en sprængstofsenhed.

Umiddelbart er genstanden beskrevet som en rund ting med en lunte, men vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi siger ved 10.30-tiden, at det er for tidligt at sige noget nærmere om genstanden.

Forsvarets specialister i sprængstoffer, EOD, er blevet tilkaldt til Hvidovre Station. Genstanden lå ved et spor nær perronen, oplyser politiet.

DSB oplyser også, at der er bestilt togbusser til at køre med passagerer på strækningen.

Politiets undersøgelse påvirker også fjernbanen, lyder meldingen fra Banedanmark.

Opdatering: Politiet har også bedt os om at indstille togtrafikken på fjernbanen. Det betyder, at regionaltogene ikke kører ml Høje Taastrup og København H. Vi opdaterer, når vi har nyt. Tjek Rejseplanen. https://t.co/vzfhGrogFf — Banedanmark (@banedanmark) September 19, 2019

Opdateres ...