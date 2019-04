Mistænkelig genstand medførte stor afspærring

Rullemarie har beskudt en mistænkelig genstand på Nytorv uden for Københavns Byret

Der var tidligere i dag en større politiafspærring på Nytorv i København.

- Vi er til stede dernede for at undersøge et mistænkeligt forhold. Det drejer sig om en taske, der skulle være efterladt, oplyste en talsmand fra Københavns Politi.

Hele Nytorv var afspærret, og den busrute, som går igennem, var blevet omdirrigeret.

Ekstra Bladets mand på stedet kunne desuden fortælle, at en rullemarie - en fjernstyret bomberydder - var blevet sendt i aktion og havde beskudt den mistænkelige taske.

Det viste sig dog, at der ikke var noget mistænkelig ved genstanden alligevel, og spærringen er derfor ophævet.