'Mistænkelig mand' anholdt nær retsbygning

Politiet har tirsdag middag anholdt en mand ved McDonald's på Ringstedvej i Roskilde.

Det bekræfter vicepolitiinspektør Bjørke Kirkegaard fra Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Anholdelsen er sket i forbindelse med det grundlovsforhør, der tirsdag foregår i Retten i Roskilde, hvor tre personer er sigtet for at have spioneret i Danmark i en periode mellem 2012 og 2018.

Tre personer sigtes for spionage for Saudi-Arabien

- Vi har et forhøjet sikkerhedsniveau herude i dag i forbindelse med den sag, og der har vi konstateret noget mistænkelig adfærd fra en person, som var til stede ved retsbygningen, fortæller Bjørke Kirkegaard til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at vedkommende efterfølgende kørte rundt i byen i en belgisk indregistreret bil.

- Han havde lidt mistænkelig adfærd, så derfor har vi anholdt ham for at finde ud af, hvem han er, og hvad han laver her, siger vicepolitiinspektøren, der understreger, at manden sagtens kan have et helt legalt gøremål, men at politiet undersøger det nærmere.

Ifølge B.T. er der tale om arabisk udseende mand, som havde været til stede ved retsmødet, hvor han havde præsenteret sig som journalist fra Al Jazeera over for de øvrige journalister.

Foregår for lukkede døre

Ved retsmødet bliver de tre personer fremstillet for lukkede døre, hvorfor de tilstedeværende journalister altså ikke har lov til at høre de sigtedes forklaringer og politiets beviser.

Inden dørene blev lukket, nægtede de tre personer sig dog alle skyldige i sigtelserne om spionage.

Sigtet for spionage: Nægter sig skyldige