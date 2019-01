Mistænkelig mand ved skole i Hadsten

En mor til en ni-årig pige anmeldte tirsdag, at datteren havde fortalt om en ubehagelig episode, som hun havde oplevet på vej hjem fra Bavnehøjskolen i Hadsten mellem Aarhus og Randers.

Det fremgår af døgnrapporten onsdag fra Østjyllands Politi.

Datteren forklarede ifølge rapporten, at en ukendt mand holdt i en hvid varebil på broen over en tunnel, der går under Langelandsvej i den østjyske købstad.

Da pigen kom gående på stien omkring klokken 14.30, gik manden ned til hende og spurgte, om hun ville have noget slik, eller om hun ville med på McDonalds.

Det afviste pigen, hvorefter hun skyndte sig hjem.

Pigen beskriver manden som:



• Usoigneret

• Halvlangt brunt, fedtet hår

• Iført en kort, gul frakke



Østjyllands Politi undersøger nu sagen nærmere for at finde ud af, hvad der præcist er sket.

Artiklen opdateres...