Mistænkeligt dødsfald i Hirtshals: Nu er fire mistænkt for drab

Politiet har anholdt fire mænd, som alle sigtes for drab.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard til Ekstra Bladet.

Tidligt lørdag morgen blev en mand fundet livløs død på på Sophus Thomsensgade i Hirtshals.

Manden er nu blevet identificeret som en 42-årig rumænsk statsborger. Han arbejder og bor i Danmark.

Tidligere på dagen oplyste Nordjyllands Politi, at der var flere mistænkelige forhold ved dødsfaldet.

- Det der gør, at vores mistanke går på mord, det er, at han har nogle skader, som ikke tyder på, at det er noget, som han har pådraget sig i et fald eller lignende. Vi finder skaderne mistænkelige. Det er ikke skader, som man pådrager sig almindeligvis, forklarede vagtchefen Poul Fastergaard tidligere på dagen.

Fire anholdt

Det fik Nordjyllands Politi til at igangsætte en storstilet efterforskning i byen. Den har nu ført til fire anholdelser.

- Efterforskningen på stedet førte til en nærliggende adresse, hvor der klokken 09.30 blev foretaget anholdelse af 4 mænd, forklarer vagtchefen.

Vagtchefen fortæller videre, at der er tegn på, at de fire mænd var sammen med den nu afdøde 42-årige rumænske mand tidligere på aftenen.

Lejligheden bliver nu ransaget af politiet.

Den afdøde rumænske mands pårørende er endnu ikke blevet underrettet.

Opdateres...