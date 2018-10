Mistænkeligt dødsfald: Mand fundet død

Nordjyllands Politi efterforsker lørdag morgen et mistænkeligt dødsfald i Hirtshals.

Her er en ung mand fundet død på gaden.

- Vi får en anmeldelse 05.33, da nogle tilfældige forbipasserende finder ham liggende livløs i Sophus Thomsens Gade i Hirtshals, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard, til Ekstra Bladet.

En ambulance og patruljevogne blev hurtigt sendt til stedet.

- Kort efter ankomsten kan lægen erklære pågældende for død, siger vagtchef Poul Fastergaard.

Mistænkelige forhold

Der er ifølge vagtchefen flere mistænkelige forhold ved dødsfaldet.

- Det der gør, at vores mistanke går på mord, det er, at han har nogle skader, som ikke tyder på, at det er noget, som han har pådraget sig i et fald eller lignende.

Vagtchefen beskriver manden som ung, men kan ikke komme nærmere ind på hans identitet. Men den unge mands alder, og stedet hvor han bliver fundet har vækket mistanke hos politiet.

- Vi kan ikke komme nærmere ind på de skader lige nu, da vi påbegynder en efterforskning nu. Men vi finder skaderne mistænkelige. Det er ikke skader, som man pådrager sig almindeligvis, forklarer vagtchefen.

Nordjyllands Politi er massivt tilstede i det centrale Hirtshals og lige nu arbejder teknikere på stedet.

Mandens identitet er kendt af politiet, men de pårørende er endnu ikke blevet underrettet.

Opdateres...