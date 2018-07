Mistænker drab: 13-årig norsk pige fundet død

Sunniva Ødegård boede bare nogle få hundrede meter fra den sti i Varhaug på Jæren i Norge, hvor hun blev fundet død natten til mandag.

Politiet ved endnu ikke, hvordan den blot 13-årige pige døde, men fund på stedet gør, at de betragter dødsfaldet som mistænkeligt.

– Vi er på et tidlig tidspunkt i efterforskningen. Vores hoved-hypotese er, at hun er dræbt, men vi holder også andre muligheder åbne, siger Herdis Traa, pressetalsmand ved Sørvest politidistrikt i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Det var Sunniva Ødegårds far, der kontaktede politiet, fordi hun ikke var kommet hjem til aftalt tid søndag. På det tidspunkt var han allerede ude og lede efter datteren.

Klokken 03.10 blev Sunniva Ødegård fundet død. Ifølge den norske avis VG var det en voksen person, der angiveligt har en relation til pigen, som fandt hende. Hun bliver obduceret i morgen.

Politiet ønsker ikke at afsløre nærmere detaljer omkring dødsfaldet og vil ikke fortælle, om den 13-årige havde nogen skader, da hun blev fundet. Det er, ifølge VG, ligeledes uklart, om hun døde på findestedet.

Politiet er nu i gang med at kortlægge Sunniva Ødegårds færden og afdække, hvad der er sket. Derfor vil de gerne høre fra folk, der har set eller hørt noget i området søndag aften og natten til mandag.

- Som en del af efterforskningen vil politiet kortlægge færden i området. Derfor anbefaler vi alle, som har været ude søndag aften og natten til mandag at notere ned, hvornår de var ude, hvad de havde på, hvem de var sammen med, eventuelt køretøj eller andre oplysninger. Sådan så det bliver lettere for folk at huske detaljer, hvis politiet senere beder om information, siger Bjørn Kåre Dahl, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Sør-Vest politidistrikt i en pressemeddelelse.

Harald Øglænd er udnævnt til familiens bistandsadvokat.

– Forældrene er selvfølgelig i chok efter det, der er sket. Nu afventer de efterforskningen og håber på snarest mulig opklaring siger han til VG.