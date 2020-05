Mistænker teenagere: Fire drenge anholdt for bombetrusler på Aula

Fire unge mænd i alderen 13 til 18 år er anholdt i stor koordineret politiaktion på en mistanke om at have udsendt bombetrusler på skolernes kommunikationsforum

En tophemmelig koordineret politiaktion i tre landsdele førte onsdag morgen til anholdelse af fire unge mænd, som sigtes for at have spredt bombetrusler på skolernes landsdækkende kommunikationsforum Aula.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

De unge mænd i alderen 13 til 18 år blev anholdt på adresser i Nordsjælland, på Frederiksberg og på Fyn, og det er den foreløbige kulmination på adskillige måneders yderst kompliceret efterforskrning.

Sagen har sit udspring i november 2019, da skoler rundt om i Danmark modtog trusler gennem Aula. Flere steder kastede det akutte evakueringer af sig, og politiet nedsatte en efterforskningsgruppe i Midt- og Vestjyllands Politi.

Det var den region, den første trussel rettede sig imod.

En del af hackergruppe

Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) har medvirket i, hvad der beskrives som den 'massive efterforskning, som altså onsdag resulterede i de fire første anholdelser i sagen.



Hans Roost, som er politiinspektør og leder af efterforskningen ved Midt- og Vestjyllands Politi, oplyser, at efterforskningen er foregået på tværs af politikredse og online.

De anholdte teenagere mistænkes for at være involveret i 17 bombetrusler mod skoler i fem forskellige politikredse. Men Hans Roost tror, at der vil komme flere anholdelser i sagen.

- De unge er formentlig del af en hackergruppe, så vi har en formodning om, at der er flere involverede. Det skal afhøringerne og den videre efterforskning afdække. Vi har konfiskeret en del telefoner og computere, som vi nu sender til undersøgelse hos NC3, siger politiinspektøren.

Flere anholdelser på vej

Hans Roost forklarer, at der kan være flere anholdelser på vej.

Politiinspektør Claus Birkelyng, som er leder af Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, er enig i vurderingen af, at der sandsynligvis er flere involveret i truslerne. Han understreger dog også, at selvom de anholdte er del af en såkaldt hackergruppe, er der ikke tale om, at Aula er blevet hacket i klassisk forstand.



- Aula er ikke blevet hacket på den måde, man kender det f.eks. fra film. Her er nok snarere tale om, at nogle børn og unge er blevet franarret deres brugernavn og password i forbindelse med et online-spil, som gerningsmændene så har brugt til at få adgang. Man kan sige, at de ikke har brudt døren op, men snarere har narret sig til nøglen og låst sig ind, forklarer Claus Birkelyng.