Mistænkt for at dræbe sin kone med øjendråber

En paramediciner i North Carolina er anklaget for at have dræbt sin kone med øjendråber og derefter inkassere en livsforsikring på 250.000 dollars

Joshua Hunsucker, der var i retten fredag, er ifølge anklageren Jordan Green for 'North Carolina Department of Insurance' anklaget for dræbe sin kone, for derefter at inkasserer en livsforsikring på 250.000 dollars i North Carolina i USA.

Det skriver CNN.

Hunsuckers advokat, David Teddy, fortalte dommeren - at der er blevet fremsat en påstand, og at Joshua selvfølgelig er uskyldig ligesom enhver anden, indtil det modsatte er bevist.

- Joshua Hunsucker er ikke løbet fra beskyldningerne, og han har været en lovlydig borger hele sit liv, sagde forsvarsadvokaten David Teddy.

Hunsuckers kone, Stacy Hunsucker, led af et helbredsmæssigt problem den 23. september 2018. Hun blev bragt til et lokalt hospital til behandling og bukkede senere under for sygdommen.

- En forsikringsagent og en medicinsk efterforsker testede hendes blod og fandt høje niveauer af tetrahydrozolin, som er et af de aktive ingredienser i en bestemt øjendråbe-medicin, som man bruger til at rense sine øjne med, og ifølge en toksikolog og kardiolog kunne medicinen forårsage hjertestop eller hjertesvigt i løbet af kort tid, sagde anklageren Jordan Green.

På baggrund af efterforskningen mente efterforskerne, at Hunsucker forgiftede sin kone og forårsagede hendes død.

Ifølge CNN har politiet rapporteret om to andre sager, en i år og en i 2018, hvor to kvinder er blev arresteret og anklaget for at forsøge at forgifte deres partnere med øjendråber.