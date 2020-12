Mistænkt for at kidnappe søn i 28 år: Efterladt med makrel og chips

En svensk 41-årig mand var efterladt med makrel og chips. Hans mor mistænktes for at have spærret ham inde i 28 år

- Jeg er så forbandet sur over, at ingen har troet på mig.

Sådan siger en kvindelig slægtning til den 41-årige mand, der søndag aften blev fundet i en lejlighed i det svenske Stockholm-område, og hvor myndighederne mistænker hans mor for at have holdt ham indespærret i 28 år.

Det er Aftonbladet, der citerer fra slægtningen, som er anonymiseret. Hun fortæller videre til mediet, at han nu har fået mad, og at han er blevet opereret.

Historien kom frem mandag aften, hvor det svenske medie Expressen kunne berette, at manden var blevet opdaget i en lejlighed af den kvindelige slægtning. Herefter blev han kørt til hospitalet. Han blev beskrevet med sår på benene og uden tænder, mens slægtningen beskrev lejligheden som en gyserfilm.

Elendighed

- Det var elendighed. Der var ting overalt, og det lugtede modbydeligt. Det virkede til, at der ikke var blevet gjort rent i mange år. Jeg ville ikke røre ved noget. Jeg var fuldstændig chokeret, siger hun til Aftonbladet.

Hun fortæller videre, at sidste gang hun mødte manden var for 20 år siden, hvor hun så ham gå sammen med sin i dag 70-årige mor. Men den kvindelige pårørende fortæller, at moderen afskærmede ham.

Ifølge Afteonbladet var manden blevet låst inde med en dåse makrel, en knækbrødssandwich med ost og en skål chips, da han blev fundet. Anklager Emma Olsson bekræfter over for mediet, at en person er mistænkt i sagen.

- En person mistænkes for at have forårsaget alvorlig legesbeskadigelse og ulovlig frihedsberøvelse. Det er en sag, der kan ændre sig under efterforskning.

- Hvad der sker nu er, at vi prøver at kortlægge mandens liv og situation. Lejligheden er afskærmet og afventer teknisk efterforskning, sagde hun tidligere på dagen.