Mistænkt for at stå bag eksplosion: Nægter udlevering

Svensk politi har anholdt en 22-årige mand, der er mistænkt for at stå bag eksplosionen ved Skattestyrelsen. Nu nægter han at blive udleveret til Danmark

Den 22-årige mand, der er anholdt og sigtet for at stå bag bombesprængningen ved Skattestyrelsen, nægter at lade sig udlevere til Danmark.

Det skriver DR.

- Den 22-årige har modsat sig udlevering i til Danmark, siger anklager i svensk politis afdeling for international og organiseret kriminalitet Måns Björklund til DR.

Derfor kan det nu tage flere uger at få ham til Danmark, fordi han nu skal forbi retten i Malmø, der skal tage stilling til Danmarks krav om udlvering. Og selv hvis de godkender Danmarks krav, så slutter det nødvendigvis ikke med den beslutning.

Den 22-årige svenske mand kan vælge at anke beslutningen til Landsretten, og så trækker det endnu mere ud.

Svenskerens advokat, Anders Malm, ønsker ikke at kommentere sagen.

En stadig efterlyst

To svenske mænd blev tirsdag sigtet for at stå bag eksplosionen ved Skattestyrelsen.

Det oplyste chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov på et pressemøde onsdag morgen. Den ene af de sigtede er en 22-årig svensk mand, der tirsdag aften blev anholdt. Anholdelsen fandt sted i Malmø efter et godt samarbejde med svensk politi, fortæller politiet.

Derudover er en 23-årig mand efterlyst internationalt.

- Vi har i nat også ransaget flere adresser i Sverige. Her har vi beslaglagt det, vi formoder er den bil, der er brugt af gerningsmændene, siger Jørgen Bergen Skov.

Han ønsker ikke at fortælle, hvad der har ført politiet på sporet af de to svenskere. Chefpolitiinspektøren siger dog, at politiet har kørt et 'intensiv efterforskning'.

Foruden oplysningen om de to sigtede kunne Jørgen Bergen Skov fortælle, at eksplosionen ved Skattestyrelsen ikke har relation til den lignende hændelse ved nærpolitistationen på Nørrebro natten til lørdag

- Det er der intet, der tyder på, sagde han på pressemødet.

Politiet fastholder, at de fortsat formoder, at der er tale om sprængstof, som anvendes af industrien ved eksplosionen ved Skattestyrelsen.

Ni eksplosioner siden februar Københavnsområdet har siden februar været ramt af ni eksplosioner - de seneste to i august. Her følger et overblik over eksplosionerne: - 13. februar: En ukendt bombeladning bliver udløst ved tøjbutikken Alis på Christiania i København. Butikken får større materielle skader, men ingen personer kommer til skade. - 18. februar: Tøjbutikken Alis bliver igen ramt af en eksplosion. De fleste ruder er knust, og noget af træværket er sprængt væk. Ingen kommer til skade. - 14. april: En rengøringsbil bliver ramt af eksplosion på Hothers Plads i Mjølnerparken på Nørrebro. Vinduerne bliver blæst ud, og døre og bagparti bliver krøllet sammen. Ingen kommer til skade. - 7. maj: En bil bryder i brand på Rentemestervej/Bygmestervej på Nørrebro. Vidner har hørt et højt brag, og dele af bilen ligger spredt på fortovet. Ingen kommer til skade. - 10. maj: En port ved et lager ved en thansen-butik i Valby bliver blæst i stykker af en eksplosion, hvor ingen personer kommer til skade. - 31. maj: En bil på Øresundsvej på Amager bliver sprængt i luften, og vinduer tæt ved bliver ødelagt. Ingen kommer til skade. - 16. juni: Et autoværksted på Vejlesvinget i Vallensbæk bliver ramt af en eksplosion, hvor døre og vinduer bliver blæst ud, og efterfølgende bryder der brand ud. Ingen kommer til skade. - 6. august: Skattestyrelsens bygning på Østbanegade på Østerbro bliver ramt af eksplosion. Stort set samtlige ruder langs Skattestyrelsens facade er knust efter eksplosionen. En person kom lettere til skade. - 10. august: Nærpolitistation på Hermodsgade på Nørrebro bliver ramt af eksplosion. Ingen kommer til skade, men bygningen er voldsomt medtaget. Facaden bliver ødelagt og ruder knust. Vis mere Luk

Stort brag

Eksplosionen foran Skattestyrelsens bygning ved Nordhavn Station på Østerbro fandt sted sent tirsdag aften 6. august.

Sprængladningen var placeret blot 60 centimeter fra Skattestyrelsens indgang, og efterfølgende henvendte utallige læsere sig til Ekstra Bladet, og de kunne fortælle, hvordan hele området blev rystet af det store brag.

Efterfølgende har politiet holdt kortene tæt til kroppen, og det fortsætter de med at gøre, da der fortsat er en formodet gerningsmand på fri fod.

En person kom lettere til skade i forbindelse med eksplosionen.

