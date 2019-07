Mistænkt for bruge falske penge: Kender du denne tatovering?

En mand er efterlyst og mistænkt for at have betalt med en falsk 100-dollarseddel i 7-Eleven

Opdatering klokken 19.07: Østjyllands Politi meddeler, at begge de efterlyste i sagen er blevet anholdt. Ekstra Bladet har derfor fjernet billederne af de mistænke.

Østjyllands Politi beder om offentlighedens hjælp til at finde en mand, som de mistænker for at have betalt med en falsk 100-dollarseddel i en 7-Eleven i Aarhus.

Både torsdag og søndag har to forskellige personer henvendt sig og betalt med falske sedler.

Den person, som politiet mistænker brugte den falske seddel torsdag, har dog selv henvendt sig til politiet mandag aften.

- Lige for et øjeblik siden er der en af de to gerningsmænd, der har meldt sig selv. Han har set efterlysningen af sig selv og indfundet sig hernede. Det ville han gerne have ud af verden, siger vagtchef Morgen Bang Rasmussen fra Østjyllands Politi.

Den anden person, som politiet mistænker for at have betalt med falske sedler, kom ind i 7-Eleven på Immervad i Aarhus søndag 21. juli omkring klokken 14. Her stillede han sig bagerst i køen og betalte og ventede til alle kunder var ude at butikken, før han betalte for nogle enkelte varer.

I den forbindelse mistænker Østjyllands Politi altså, at han har benyttet en falsk 100-dollarseddel.

Han beskrives som dansk af udseende, 30-40 år gammel og 180-185 cm høj. Desuden er den mistænkte kraftig af kropsbygning og har kort, brunt hår. Da han var i butikken, var han iført sorte bukser og en mørkegrøn t-shirt, hvorpå der stod 'Smukfest Crew'. Med sig have han en sort mulepose og på højre underarm havde han en tydelig tatovering.

Politiet ved endnu ikke, om de to tilfælde, hvor der er blevet betalt med falske sedler, hænger sammen.