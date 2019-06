Mistænkt for drabsforsøg: Eksrocker skal nu efterlyses internationalt

29-årige Mikkel Midtgaard Søder mistænkes for at være gerningsmand til skyderi i Nordsjælland

Eksrockeren Mikkel Midtgaard Søder fremstilles fredag i grundlovsforhør, hvor han sigtes i en sag om et meget omtalt drabsforsøg, der udspandt sig i januar i nordsjællandske Plejelt.

Den efterlyste vil dog ikke selv være til stede, da eksrockeren fortsat er på fri fod. Derfor fremstilles han in absentia, oplyser kommunikationsafdelingen ved Nordsjællands Politi.

Gennem nogle måneder har Nordsjællands Politi offentligt efterlyst 29-årige Søder, og fredagens grundlovsforhør holdes med henblik på, at man kan efterlyse den 29-årige internationalt, oplyses det endvidere.

Ved fredagens grundlovsforhør vil anklagemyndigheden kræve lukkede døre.

Politiet undersøger: Samme mænd bag skud mod rocker og brutalt røveri

Sagen om drabsforsøget udspandt sig i Plejelt i Nordsjælland 25. januar i år. Mikkel Søder mistænkes for at have skudt mod en 29-årig mand i Plejelt ved Græsted, hvorefter den 29-årige stjal en bil på stedet og flygtede.

Manden, der flygtede, er i følge Ekstra Bladets oplysninger medlem af Hells Angels, hvilket Søder også var på tidspunktet for skyderiet.

Kilder med indsigt i miljøet fortæller, hvordan både biltyven og de angivelige gerningsmænd til skyderiet tidligere var del af samme kreds, der i samlet flok blev optaget i Hells Angels, hvor de blev indlemmet i Amager-afdelingen.

Politiet bekræfter: Drab og mystisk skudsag kan hænge sammen

Skudepisoden skete ved 19-tiden, hvor en beboer i Plejelt var ved at bære varer ind fra sin bil, der holdt på gårdspladsen til hendes hus.

Pludselig kom en mand løbende ind på gårdspladsen og råbte 'hjælp mig, hjælp mig.'

Resolut satte manden sig ind i kvindens bil og bakkede ud. Da bilen kom ud på vejen, affyrede gerningsmænd skud imod den flygtende bil.

I bilen, han stjal, sad der en hund, som efter godt et døgn kunne vende tilbage til sin ejer. Det skete, efter den 29-åriges advokat havde ringet til politiet og oplyst, hvor man kunne finde bilen og hunden.

Sagen vurderes af politiet til at være drabsforsøg, og det er den sag, Mikkel Søder er mistænkt i.