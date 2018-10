Mistænkt for gigant-svindel: Her købte hun føl til 175.000 kroner

Den nu 64-årige kvinde, som er efterlyst og sigtet for svindel for 111 millioner kroner, har handlet med dyre heste

Der grifles et par linjer på en notesblok, og så er der glade smil og champagne i glassene.

Billedet er taget ved en auktion over fine heste og føl, der vurderes til at have særligt potentiale indenfor blandt andet ridesport.

Det var dengang alt tilsyneladende var i skønneste orden for kvinden - ikke mindst økonomisk,

For billedet viser en kvinde, der på auktionen netop har købt et føl til ikke ringere end 175.000 kroner, erfarer Ekstra Bladet.

Kvinden på første parket til heste-auktion. Foto: Wiegaarden.

Her - en række år efter er den selvsamme kvinde midtpunkt i en af Danmarks helt store svindelsager.

Den nu 64-årlige betroede medarbejder i Socialstyrelsen under Børne- og Socialministeriet er efterlyst for svindel for 111 millioner kroner . Svindlen er i følge politiet foregået over en periode på 16 år, hvor kvinden i følge sigtelsen løbende har overført store beløb til private konti.

Svindlen skulle blandt andet være foregået ved, at kvinden har overført midler, der var øremærket til udsatte grupper i samfundet til sig selv. Hun blev under sit mangeårige arbejde i Socialstyrelsens Tilskudsadministration betegnet som superbruger.

Den mistænkte blev i slutningen af september administrativt bortvist fra jobbet, da hun ikke var fysisk til stede og er nu efterlyst internationalt.

Mens flere undersøgelser er iværksat for at få afdækket, hvordan det har kunnet lade sig gøre - i følge sigtelsen - at overføre penge til sig selv, efterforskes sagen af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet (SØIK) også kendt som Bagmandspolitiet.

Kvinden, som umiddelbart levede et forholdsvist almindeligt liv i et gulstenshus på den københavnske vestegn, har haft en særlig forkærlighed for - og har handlet med dyre heste, som også i visse tilfælde har gjort sig i international ridesport.

Hun er nu sigtet og fængslet in absentia efter et retsmøde for såkaldt dobbeltlukkede døre i Københavns Byret.

På grund af de dobbeltlukkede døre og det faktum, at kvinden er på fri fod, er det ikke lykkedes at få opklaret, hvordan hun forholder sig til sigtelsen.

Bagmandspolitiet afviste i går at at kommentere, hvorfor retsmødet skulle omgærdes af total mørklægning, når Social- og Børneministeriet samtidigt orienterede offentligheden grundigt om sagens indhold ved et pressemøde.

