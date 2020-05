Mistænkt for groft knivoverfald

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Københavns Politi beder nu offentligheden om hjælp til at identificere en mand, som er mistænkt for at stå bag et groft knivoverfald på Nørrebrogade i februar.

Ifølge tweetet, som politikredsen har sendt ud, fandt overfaldet sted søndag 16. februar klokken ca. 04.40 ud for ’Take & Eat’ på Nørrebrogade 30.

Tre personer stod uden for takeaway-stedet og talte sammen, da en gerningsmand gik hen til gruppen og stak den unge mand med en kniv, uddyber Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Den unge mand var kortvarigt i livsfare.



Den mistænkte beskrives som:



Mand, etnisk dansk af udseende, 20-30 år, 180-185 centimeter høj, almindelig af bygning med kort mørkeblondt hår. Han bar en sort jakke over en grå/grøn trøje, jeans og grå Nike-sko med hvid sål og sort spids.



De offentliggjorte overvågningsbilleder viser den mistænkte, der går ad Fælledvej væk fra gerningsstedet, mens han kigger sig over skulderen.



Borgere med oplysninger i sagen bedes kontakte Københavns Politi på telefon 1-1-4 eller via kbh@politi.dk.

Den formodede gerningsmands baghoved. Politifoto