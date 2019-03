Mistænkt for groft overfald: Stak tilfældig ned midt i København

Politiet efterlyser nu en ung mand, der er mistænkt for at stå bag et groft knivoverfald på Nørreport Station i september 2018

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Hvem er manden på billedet?

Det spørgsmål beder Københavns Politi nu offentligheden om hjælp til at besvare i forbindelse med en sag fra 22. september 2018. Manden er mistænkt for at stå bag et groft knivoverfald på Nørreport Station midt i København.

Ekstra Bladet har talt med vicepolitiinspektør i Københavns Politi, Jesper Beuschel, der oplyser, at han ikke kan gå alt for meget i detaljer, fordi det stadig er en verserende sag.

- Det er begrænset, hvad jeg kan sige, men vi har efterforsket sagen i et stykke tid, og nu vælger vi at efterlyse den mistænkte i offentligheden, fordi vi anser det som en meget grov forbrydelse.

- Hvad gik der forud for overfaldet?

- Vi betragter det som en hændelse, hvor den forurettede var uden reel skyld. Der er tale om en ensidig aggression, siger Jesper Beuschel til Ekstra Bladet.

Vicepolitiinspektøren ønsker ikke at offentliggøre, hvor offeret blev ramt, men han kan fortælle, at der er tale om en yngre mand.

Knivstikkeriet fandt sted omkring klokken 21.30 på Nørreport Station.

Manden beskrives som en mand med mellemøstligt eller nordafrikansk udseende. Lysbrun i huden. Spinkel eller almindelig af bygning. Cirka 15-17 år. Cirka 170 centimeter høj. Har kort, sort hår. Iført kort, blå cardigan/jakke med lysegrå hættetrøje indenunder, mørkeblå jeans med lyse striber ved lysken/overlår samt hul ved venstre knæ, sorte sko med hvid kant på siden og fronten af sålen samt bag på sålen.

Samtidig skriver politiet, at han med stor sandsynlighed dansk med accent og er muligvis venstrehåndet, idet han skiftede fra at bære kniven i højre hånd til at bære og benytte den med venstre hånd