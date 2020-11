Mistænkt for hjemmerøveri anholdt

En 21-årig mand er anholdt som mistænkt i sagen om et hjemmerøveri på Torkel Badens Vej i Hellerup 2. november kort efter midnat.

Han skal fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Lyngby i dag.

- Det er på baggrund af en vidnehenvendelse, at vi mistænker ham og anholder ham i nat, fortæller Martin Holm-Knudsen, der er politikommissær i Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet hos Nordsjællands Politi.

Flygtede i Audi Limousine efter hjemmerøveri

Offeret var en 48-årig kvinde, der kun blev truet og er ikke kommet fysisk til skade ved det, som politiet p.t. karakteriserer som hjemmerøveri.

- Pågældende får adgang til huset under påskud af at skulle låne toilettet. I den forbindelse truer han sig til bilnøgler til den bil, vi efterlyser oplysninger om, samt et hævekort og koden. Og så forlader han stedet, fortalte Martin Holm-Knudsen, der er politikommissær i Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet i går.

Gerningsmanden var maskeret med en coronamaske, og det var derfor ikke muligt at give et brugbart signalement. Men han talte dansk uden accent.