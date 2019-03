Mistænkt for iransk attentat-plan indleder sultestrejke

En fængslet norsk-iransk mand går i sultestrejke, meddeler hans forsvarer efter et retsmøde torsdag i Københavns Byret.

Manden mistænkes for i efteråret at have deltaget i planlægningen af et drab i Ringsted for en iransk efterretningstjeneste. Målet skulle være en eksiliraner fra bevægelsen ASMLA.

- Han er frustreret og magtesløs og føler sig ikke hørt, siger advokat Allan Lund Christensen om baggrunden for sin 39-årige klients beslutning.

I godt fire en halv måned har manden været varetægtsfængslet i den usædvanlige sag.

Manden sigtes for på dansk jord at have været spion for en iransk efterretningstjeneste. I forbindelse med forberedelsen af attentatet skal han blandt andet have taget fotos i Ringsted, mener PET.

Den høje og bredskuldrede mand så opgivende ud, da han med hænderne låst i et mavebælte blev ført ind i en retssal i Københavns Byret torsdag. Fem betjente var til stede. Ude på gaden stod andre politifolk med geværer.

Danmarks forhold til Iran og andre lande indgår i begrundelsen, da dommer Elisabeth Larsen igen lukker dørene i sagen. Hun nikker til de argumenter, som anklageren fremlægger.

- Der er fortsat risiko for, at åbne døre kan påvirke Danmarks forhold til fremmede magter, siger senioranklager Søren Harbo.

Dette gælder flere lande - og "specifikt Iran", bemærker han.

I januar førte Danmarks ambassadør i Teheran an i en gruppe europæiske landes fælles protest på grund af flere iranske attentater og forsøg, der skal være sket i Tyskland, Belgien, Holland, Frankrig, Storbritannien og altså også Danmark.

Målene for aktionerne skal have været aktive mænd i eksiliranske grupper. ASMLA står bag terrorhandlinger, mener det iranske styre.

I retsmødet torsdag er dommeren også enig i andre af anklagerens begrundelser for lukkethed. For eksempel kan PET's og politiets efterforskning blive skadet, hvis vidner får viden om, hvad den 39-årige forklarer.

- Sagens karakter og alvor tilsiger, at den skal oplyses fuldstændigt, siger anklageren.

Den 39-årige nægter sig skyldig. Han blev anholdt 21. oktober nær Göteborg, hvor han boede med sine tre børn.

Retsmødet munder ud i yderligere fire ugers fængsling frem til 4. april. Han skal fortsat være isoleret. Denne del af afgørelsen kærer advokat Allan Lund Christensen til landsretten.