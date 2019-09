Mistænkt for kidnapning og voldtægt af 15-årig er tidligere dømt

Manden, som natten til onsdag blev anholdt mistænkt for at have kidnappet og voldtaget en 15-årig svensk pige, er tidligere dømt for narkosmugling, skriver svenske medier

En mand i 20erne blev natten til onsdag anholdt i den svenske by Gävle, mistænkt for at have kidnappet og voldtaget en 15-årig pige.

Hun forsvandt søndag middag fra sin hjemby Ludvika, og blev søndag fundet i lejligheden, som ligger 150 km fra hendes hjem. Politiet vurderede, at hun trods omstændighederne havde det godt.

Aftonbladet og Expressen har fået adgang til dokumenter fra Kriminalvården, som svarer til den danske Kriminalforsorg. Dokumenterne viser, at den mistænkte mand er tidligere straffet for narkosmugling.

Ifølge medierne er manden dømt for at have smuglet omtrent 2000 Tramadol-tabletter ind i Sverige efter et besøg hos slægtninge i Iran. Tramadol er smertestillende medicin af typen opioid.

Manden skal onsdag afhøres af politiet, og senest lørdag klokken 12 skal anklageren enten begære manden varetægtsfængslet eller løslade ham.