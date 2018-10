Mistænkt for livsfarligt giftangreb: Nu afslører medier mere nyt om de mystiske russere

- Det var bare to helt almindelige russiske turister.

Sådan lød Ruslands forsvar på beskyldningerne om, at det var russiske agenter, der stod bag giftangrebet mod en eksspion og hans datter.

Men først kunne både mediet Bellingcat og det britiske medie The Telegraph afsløre, at Ruslan Boshirov, som for rullende kameraer i et russisk tv-interview bedyrede, at han bare var turist i Salisbury, i virkeligheden hedder Anatoliy Chepiga. En højt dekoreret oberst fra de russiske specialstyrker.

Og nu har de to medier igen gravet noget nyt frem.

Både Bellingcat og The Telegraph skriver, at den anden af de påståede turister er identisk med den russiske militærlæge Alexander Mishkin, der i mange år har arbejdet for den russiske efterretningstjeneste, GRU.

Ifølge medierne blev Alexander Mishkin født i 1979. Han er uddannet på Military Medical Academies, og blev efterfølgende rekrutteret af GRU.

Oplysninger stammer fra identifikationspapirer og beretninger fra kilder med indsigt i sagen.

Højtstående oberst

Den anden af de to personer, som russerne mener er uheldige turister, er efter sigende Anatoliy Chepiga

Det var samme hold af undersøgende journalister fra mediet Bellingcat, der opsporede Chepiga og gennem research i de russiske militær-arkiver og informationer fra stadig aktivt militær-personel ´sandsynliggjorde, at Anatoliy Chepiga og Ruslan Boshirov er en og samme person.

Og en ting er i hvert fald helt sikkert. Manden, der er født Anatoliy Chepiga, er alt andet end en uskyldig civilist.

Han er en højt dekoreret oberst fra de russiske specialstyrker. Han kæmpede ifølge Bellingcat med den 14. Spetznas-brigade, som har været indsat i både Tjetjenien og Ukraine. Efter karrieren i Spetznas fortsatte han angiveligt i det russiske militærs efterretningstjeneste, GRU.

Ifølge en russisk organisation for veteraner er Chepiga gennem karrieren blevet dekoreret mere end 20 gange. Senest i 2014, hvor han modtog den højeste militære udmærkelse, 'Helt af den russiske føderation'. En medalje, der ifølge BBC typisk bliver uddelt ved en hemmelig ceremoni af præsident Putin selv.

Amatøragtigt stunt

I september udviklede sagen sig så fra at være mystisk til decideret bizar, da de to mistænkte, Alexander Petrov og Ruslan Boshirov, bedyrede deres uskyld i et særpræget interview med det statsstyrede medie Russia Today.

Og det rystede Flemming Splidsboel, der er seniorforsker i russisk indenrigs- og udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier

- Jeg synes, det er helt vildt. Min vurdering er, at russerne er pressede og oprigtigt overraskede over, hvor meget briterne ved om, hvad der sker internt i den russiske militære efterretningstjeneste. Derfor griber man efter det amatøragtige stunt, vi så på RT, hvilket bare har gjort tingene værre, forklarede han dengang.

Flemming Splidsboel forklarede videre, at Rusland formentlig er blevet overrasket over, hvor meget af de mistænktes rejseaktiviteter, det har været muligt at stykke sammen for den britiske efterretningstjeneste.