Mistænkt for London-terror: Nu ved vi, hvem han er

Her ses den 29-årige mistænkte Salah Akter. Foto: Ritzau Scanpix

Navnet på den formodede gerningsmand, der angiveligt skulle have kørt den bil, der tirsdag morgen bragede ind i en sikkerhedsafspærring ved parlamentet i London, er nu offentliggjort.

Han hedder Salah Khater, og er en 29-årig britisk mand af sudanesisk oprindelse. Det oplyser det britiske politi i en pressemeddelelse.

Manden er ifølge Daily Mail fra den engelske by Birmingham. Derudover skriver Daily Mail, at den formodede gerningsmand beskrives som en ensom mand, der er glad for at lytte til popmusik og ryge vandpibe. Manden bor i en lejlighed i Sparkhill-området i Birmingham.

Ifølge politiets oplysninger kørte den 29-årige mand rundt i området omkring parlamentsbygningen i flere timer, inden han torpederede ind i sikkerhedsafspærringen.

Salah Khater er i politiets varetægt, og politiet efterforsker hændelsen som terror. Det britiske politi fortæller også, at der ikke er anholdt flere mennesker i forbindelse med sagen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

På billedet ses anholdelsen af den 29-årige den formodede gerningsmand, Salah Akter. Foto: Ritzau Scanpix

Ingen af de ramte ofre er i livsfare. Foto: AP

