Mistænkt for millionsvindel: Efterlod sine hunde inden hun forsvandt

To hunde er blandt andet fundet forladt i den efterlyste Anna Britta Troelsgaard Nielsens hjem i Hvidovre fremgår det af retsbog

'Der er to hunde på ejendommen, hvorfor det er bedst hvis et familiemedlem tager med, når kurator skal have adgang til Anna Britta Troelsgaard Nielsens hjem'.

Sådan lyder rådet fra den svindelmistænkte kvindes advokat Nima Nabipour under et retsmøde ved Sø- og Handelsretten 4. oktober.

Det fremgår af retsbogen, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Under retsmødet fortæller advokaten, at kvinden har efterladt hundene i hjemmet i Hvidovre.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om to hunde af racen Grand Danois.

Britta Nielsens hjem i Hvidovre, hvor hendes to Grand Danois-hunde var efterladt af den efterlyste kvinde. Foto: Mogens Flindt

Den 64-årige kvinde var afdelingsleder i Socialstyrelsen frem til 26. september, hvor hun blev bortvist fra sit arbejde. Dagen inden var hun blevet politianmeldt.

En intern undersøgelse peger på, at hun har svindlet for 111 millioner kroner, som hun har overført fra Socialstyrelsen til sine egne konti i Danske Bank.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er ikke blevet set på sit arbejde siden starten af september, og det vides derfor ikke, om de to hunde er blevet passet af andre i den periode, hvor kvinden har været forsvundet.

Ransaget af svensk politi

I forbindelse med efterforskningen i sagen er flere af kvindens ejendomme blevet ransaget af politiet. Herunder hendes ødegård i det sydlige Sverige.

Af den svenske ransagningserklæring, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, fremgår det, at svensk politi med danske kolleger på sidelinjen blandt andet fandt emballagen til en gammel Nokia-telefon, en række dokumenter og en internet-router.

Ransagningen fandt sted om eftermiddagen 10. oktober og her gik politiet først på jagt i ødegårdens første sal, hvor de på en hylde under et skrivebord fandt en række dokumenter.

Af rapporten fremgår det også, at nogle af dokumenterne lå løse, mens andre var sat sammen til en bunke. Det er uvist, hvad papirerne indeholdt, men både svensk og dansk politi fandt dem så interessante, at de sammen med en række andre fund i huset blev beslaglagt.

I huset stueplan fandt efterforskerne pap-emballagen til den gamle Nokia-mobil, som dog ikke blev fundet på adressen.

'På kassen er mobilnummeret xxxxxxxx (udeladt, red.) noteret med håndskrift', står der i den svenske rapport om ransagningen, hvor politiet også fandt en simkortholder, hvor simkortet var trykket ud.

Ved Tingsretten i Varberg blev det fredag besluttet, at de svenske myndigheder overdrager fundne til dansk politi.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er fortsat på fri fod og er efterlyst af Interpol.