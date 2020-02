Mistænkt for ni drab: 'Kan ikke have en kone, når jeg bliver overvåget'

Den 43-årige Tobias R., der menes at stå bag angrebene i den tyske by Hanau onsdag aften, ligger sig i kølvandet på flere andre gerningsmænd, der med et højreradikalt motiv angriber tilfældige personer af muslimsk baggrund.

Men den 43-årige, der selv blev fundet død natten til torsdag, adskiller sig ifølge tyske medier alligevel fra sine forgængere på en stribe punkter.

Godt nok havde Tobias R. ifølge Süddeutsche Zeitung lagt en form for manifest på nettet, men hans gebærden på nettet følger ikke samme mønster som andre attentatmænd.

Formodet gerningsmand bag ni skuddræbte i Tyskland er død

Mens angrebsmændene i blandt andet Christchurch i New Zealand, El Paso i USA og Halle i Tyskland delte deres angreb live på nettet og delte deres holdninger med ligesindede på imageboards så som 8chan, så var Tobias R. ikke en del af samme kultur.

Den formodede gerningsmand, Tobias R., der her ses på et videoklip, han selv har lagt på YouTube. Ifølge tyske medier var han overbevist om, at han blev overvåget og fik læst sine tanker. Foto: Tobias R. YouTube/AFP/Ritzau Scanpix

Således lagde han sine dokumenter på sin egen hjemmeside, og han brugte ikke samme sprogbrug som de andre i nettets mørke afkroge, og i stedet er han ifølge Süddeutsche Zeitung til grin i disse dele af nettet for hans fremgangsmåde og holdninger, på trods af at han deler deres racisme og kvindehad.

Ofrene for onsdagens skyderier er dagens igennem blevet mindet i Hanau. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

Slog til to steder

Gårsdagens angreb var rettet mod to forskellige vandpibecafeer i Hanau ved Frankfurt med kort tids mellemrum. Efter først at have skudt og dræbt flere personer det første sted, kørte gerningsmanden videre til en anden café og skød og dræbte flere personer.

Herfra kørte han igen videre, og først omkring klokken tre om natten blev den formodede gerningsmand og hans mor fundet døde på en adresse umiddelbart i nærheden af den anden vandpibecafé.

Se også: Mor til formodet gerningsmand død efter tysk massakre

Tyske medier meldte hurtigt ud om flere dræbte, og omkring klokken et meldte politiet ud, at otte personer var blevet dræbt. Senere er et af ofrene for skyderierne afgået ved døden, så det samlede dødstal inklusive den formodede gerningsmand og hans mor er oppe på 11.

Den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier var torsdag til stede ved et af gerningsstederne for at vise sin sympati med ofrene. Foto: Bundesregierung/Guido Bergmann/Handout via Reuters/Ritzau Scanpix

Blandt de dræbte var fem tyrkiske statsborgere. De dræbte i cafeerne var mellem 21 og 44 år.

Hemmelige baser og efterretningstjeneste

Efter den formodede gerningsmands identitet blev kendt, florerede hans YouTube-video på flere sociale medier, inden Google i løbet af torsdagen fik held til at fjerne den helt, efter at den var blevet spredt. Ifølge tyske medier snakkede han på videoen blandt andet om hemmelige underjordiske militærbaser og advarede mod mainstream-medier.

Af de dokumenter, han 20. januar uploadede på sin hjemmeside, taler han ifølge medierne ikke om noget forestående angreb, men omvendt tyder det på, at han ikke forventer selv at være i live, når de kommer ud til offentligheden.

Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

Ud over at tale om den hvide races overlegenhed, skriver han om, at han siden en ung alder har haft racistiske drabsfantasier. Men han skriver i et helt kapitel også om, at han aldrig har haft en kæreste, men at det de sidste 18 år alene skyldes, at han 'ikke vil have en kone, eftersom jeg ved, at jeg bliver overvåget'.

I det hele taget er ideen om, at Tobias R. bliver overvåget et tilbagevendende motiv i teksten, forlyder det, idet han virker overbevist om, at en ukendt efterretningstjeneste overvåger ham og læser hans tanker.

Den tyske chefanklager har torsdag udtalt, at gerningsmanden havde en 'overvældende racistisk tilbøjelighed', men at han ikke i forvejen var kendt af politiet.