Mistænkt for røveri: Her er de

To mænd er mistænkt for at have begået flere røverier - blandt andet mod en 7-Eleven - og efterlyses nu

Københavns Politi efterlyser nu to mænd, som mistænktes for at have begået røveri mod en 7-Eleven på Gammel Kongevej 111 på Frederiksberg.

Her fastholdt to gerningsmænd ifølge politiet en medarbejder på stedet og truede vedkommende til at åbne kasseapparatet, hvorfra de stjal kontanter. Derudover løb de med cigaretter fra butikken.

Røveriet skete 2. marts klokken 04.47, og de nu efterlyste mistænkes også for andre røverier.

Gerningsmand A er ifølge politiet afbildet her:

Mand, mellemøstlig af udseende.

20-25 år.

170-180 centimeter høj.

Almindelig af bygning og med mørkebrune øjne og sort fuldskæg.

Taler dansk.

Var iført sorte kondisko, sorte træningsbukser af mærket EA7, langærmet mørkeblå træningsbluse med en hvid og en rød vandret stribe hen over brystet af mærket EA7, samt sort hætte over hovedet.

Gerningsmand B er ifølge politiet afbildet her:

Signalementet lyder:

Mand, afrikansk/somalisk af udseende.

20-25 år.

170-180 centimeter høj.

Spinkel af bygning og med sort skæg.

Var iført en sort kasket af mærket BLS, en mørkegrøn/grå trøje med hætte og en gul/orange 'SUPERDRY' tekst på højre ærme, en sort vest af mærket North Face, sorte træningsbukser og sorte træningssko.

Manden medbragte en lyseblå sportstaske med skulderstrop, som han bar på ryggen.