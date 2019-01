Mistænkt for vold mod politiet: Offentliggør billeder af seks personer

Københavns Politis pres på Christiania og hashhandlen i Pusher Street har ført til mange sammenstød mellem ordensmagten, personer med tilknytning til hashhandlen og personer udefra.

Ifølge Københavns Politi har politiet registreret 114 sager om vold eller trusler om vold mod polititjenestemand i forbindelse med indsatsen i Pusher Street i perioden fra 25. maj sidste år til 21. januar i år.

Vold, der ifølge politiet oftest sker i form af stenkast og kast med kraftige kanonslag, der kastes direkte mod betjentene.

Politiet har fundet frem til og sigtet en gerningsmand i 35 af de 114 sager, men nu beder politiet offentligheden om hjælp til at genkende seks personer, fem mænd og en kvinde, som det ikke har været muligt at identificere på anden vis.

- Fælles for dem alle er, at de er mistænkt for vold mod tjenestemand, som er straffelovens § 119 stk. 1, siger politiets talsmand, Riad Tolba.

Hvis man kender identiteten på nogle af de pågældende personer, kan man ringe 114 eller skrive til kbh-operativ-specialafdeling@politi.dk.

A: Mistænkt for vold mod tjenestemand, § 119, sket 5. december 2018.

B: Mistænkt for vold mod tjenestemand, § 119, sket 5. december 2018.

C: Mistænkt for vold mod tjenestemand, § 119, sket 26. juni 2018.

D: Mistænkt for vold mod tjenestemand, § 119, sket 31. maj 2018.

E: Mistænkt for vold mod tjenestemand, § 119, sket 31. maj 2018.

F: Mistænkt for vold mod tjenestemand, § 119, sket 25. juli 2018.