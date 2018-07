Mistænkt for voldtægtsforsøg i solcenter anholdt

Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt en 22-årig mand fra Herning-området.

Han er sigtet for to tilfælde af forsøg på voldtægt fredag d. 20. juli mellem kl. 19.00 og 20.00 i et solcenter i Bramming. Manden vil klokken 13 i dag blive fremstillet i grundlovsforhør i retten i Esbjerg.

Den 22-årige formodede gerningsmand blev anholdt tirsdag ved 14-tiden i Bramming.

De to kvinder på 29 år og 21 år kom ikke kommet noget fysisk til under voldtægtsforsøgene, men de er selvfølgelig rystede.

Anklagemyndigheden vil som sædvanligt anmode om dørlukning ved retsmødet.

To forskellige tidspunkter

Vicepolitiinspektør Carsten Arentoft Andersen ønsker ikke overfor Ekstra Bladet at oplyse, hvordan politiet er kommet på sporet af den formodede gerningsmand.

- Vi vil begære dørene lukket ved retsmødet, så derfor kan jeg ikke sige noget. Det er ikke noget, vi ønsker at lukke ud nu.

- Hvad kan du fortælle om selve voldtægtsforsøgene?

- Ikke noget i detaljer. Jeg kan kun sige, at kvinderne er ved solariet. De er der på to forskellige tidspunkter, og de kender ikke hinanden, oplyser vicepolitiinspektøren.