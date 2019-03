Mistænkt fra Utrecht-skyderi erklærer sig skyldig

Motiver til skyderi, der kostede tre mennesker livet, er stadig ved at blive efterforsket

En 37-årig mistænkt fra et skyderi mandag i den hollandske by Utrecht, hvor tre mennesker blev dræbt, har fredag erklæret sig skyldig ved et retsmøde. Det oplyser anklagemyndigheden.

Manden siger, at han handlede alene.

Hans motiver er stadig ved at blive efterforsket. Af sigtelsen fremgår, at drabene efterforskes som en terrorhandling.

Den tyrkisk fødte Gökmen Tanis blev efter skyderiet jagtet i omkring otte timer af politiet, før det mandag aften lykkedes at anholde ham.

Tre personer mistede livet i skyderiet, der skete mandag omkring klokken 10.45 i en sporvogn i udkanten af bymidten i Utrecht.

Den anklagede mand har ifølge anklagemyndigheden en "radikaliseret ideologi". Han menes at have handlet alene.

Det er stadig ved at blive undersøgt, hvorvidt han kunne have personlige motiver til skyderiet.

Formodningen om er terrormotiv er blandt andet næret af et brev fundet i den bil, som gerningsmanden ifølge politiet flygtede i efter skyderiet. Indholdet af brevet har ikke været fremme.

En 19-årig kvinde og to mænd på 28 og 49 år blev dræbt.