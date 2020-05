Mistænkt i Eddie-sagen forsvandt pludselig for politiet

En 53-årig svensk mand, der har samme bopæl som den forsvundne nordjyde, Eddie Karl-Johan Christensen, nåede at blive afhørt i Eddie-sagen, inden han tidligere på ugen gjorde sig usynlig for politiet.

Så vidt Ekstra Bladet erfarer, rejste den 53-årige JR på job som skrothandler i Sverige i mandags efter at være afhørt. Men nu er han blevet borte for politiet.

I dag anser politiet ham for at være hovedmand bag Eddies forsvinden.

Behandles som drabssag

JR ejer den to-længede ejendom på Rendborgvej nord for Frederikshavn, hvor Eddie i seks-otte uger boede i en campingvogn med sin mastiff-hund, Rocko. I stuehuset bor foruden JB et svensk-britisk ægtepar og deres otte-årige søn.

Politiet ransagede adressen hele torsdag og betragter Eddies forsvinden som en drabssag. Trods et kæmpemæssigt gravearbejde over alt på ejendommen med assistance fra en retsmediciner og arkæologiske knogleeksperter, er hverken den 39-årige eller hans hund dukket op.

I denne ældre campingvogn boede det tidligere voldsoffer, den ny efterlyste Eddie Karl-Johan Christsenseen med sin elskede mastiff-hund, Rocko. Hverken Eddie eller hunden er set siden forrige weekend. Politiet behandler hans forsvinden som en drabssag. Foto: René Schütze

Måske i Sverige

Det svensk-britiske ægtepar på 45 og 46 år blev i fredags fængslet i fire uger bag lukkede døre ved retten i Hjørring. Parrets mindreårige søn er overdraget til de sociale myndigheder.

I samme kendelse blev JB fængslet in absentia - uden at være til stede i retten. Blot et par døgn efter at have talt med politiet.

Politiet hemmeligholder, hvad sigtelserne lyder på.

- Vi har efterlyst den forsvundne internationalt, siger efterforskningschef Frank Olsen fra Nordjylland Politi.

- Manden er svensker og sagde, han tog på job i Sverige. Det er vel ret nærliggende at lede efter ham der?

- Jeg kan ikke udtale mig om, hvor vi søger.

- Nu er alle grænser jo lukket på grund af corona. Med job i Sverige og bopæl i Danmark har han et legalt alibi for at rejse frit ind og ud i begge lande.

- Det kan du have ret i.

Politiet var torsdag massivt til stede ved ejendommen i forbindelse med sagen. Foto: René Schütze

Flyder med gammelt jern og skrot

I følge Ekstra Bladets oplysninger købte JB det nedlagte landbrug i 2017 for 750.000 kroner. Stedet ligger idyllisk, men afsides. Det flyder med udslidte entreprenørmaskiner i alle størrelser. Lige fra små bobcats til store gravemaskiner og sågar en enkelt mobilkran.

Over alt ligger der bunker af gammelt jern og metalskrot, og mange steder er jorden gravet op.

Foruden sit hjem ejer JB også et skrotfirma på havnen i Frederikshavn. Et par gange om måneden tager han færgen til Göteborg og jobber i sit fødeland. Han er ugift og har ingen børn.

Den nu på anden uge efterlyste Eddie Karl-Johan Christensen holdt til i en ældre campingvogn, som mere eller mindre er skjult for udsyn fra grusvejen op til huset.

En beboer i området, som ikke vil have sit navn frem, beskriver den forsvundne Eddie som en venlig fyr.

- Jeg løb på ham et par gange. Han hilste pænt og havde nemt ved at kalde sin hund til sig, lyder det.

