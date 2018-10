Mistænkt i kæmpe svindelsag: Glad for dyre heste

Bagmandspolitiet forsøger nu at spore de mange millioner kr., som en 64-årig betroet medarbejder i Socialstyrelsen mistænkes for at have svindlet sig til.

Og et af sporene kan muligvis handle om heste. For oplysninger til Ekstra Bladet fra flere sider fra ind- og udland går på, at kvinden har haft forbindelser til grene af international ridesport, og har været ejer af flere dyre heste gennem en række år.

Bagmandspolitiet mistænker, at den højt værdsatte medarbejder i Socialstyrelsen systematisk malkede de offentlige kasser gennem 16 år fra 2002 og til 2018, hvor Børne- og Socialministeriet endelig fik mistanke til den 64-årige.

En undersøgelse viser, at hun skal have overført de mange millioner kroner til egne konti ved 274 udbetalinger. Den 64-årige arbejdede med administration af tilskud.

Sagen blev anmeldt til politiet 25. september, hvor politiet kunne konstatere, at kvinden havde forladt sin villa i Københavns omegn og var rejst til udlandet.

Derfor fik politiet en kendelse om varetægtsfængsling 'in absentia' i Københavns Byret, så hun kunne efterlyses internationalt.

'Dobbelt-lukkede døre'

Retsmødet blev holdt for såkaldt 'dobbelt-lukkede' døre, hvor hverken sigtelsen eller kvindens identitet blev oplyst i forbindelse med retsmødet.

Hverken anklagemyndigheden eller Københavns Byret vil oplyse, om den 64-årige er omfattet af navneforbud eller ej med henvisning til de 'dobbelt-lukkede' døre.

Statsadvokat Morten Niels Jakobsen, bagmandspolitiet, siger, at det er rigtigt vigtigt ,at pengene kommer retur til statskassen - ellers er det stødende. Men han vil ikke svare på, om politiet allerede har beslaglagt værdier hos den 64-årige kvinde, som nu er erklæret for personligt konkurs.

Hun har været internationalt efterlyst i godt en uge, men Morten Niels Jakobsen vil ikke sige, om politiet har konkrete mistanker om, hvor i udlandet hun opholder sig.

Politiet har overvejet af efterlyse hende offentligt med navn og billede: - Men vi har valgt ikke at gøre det ud fra en politifaglig vurdering, siger Morten Niels Jakobsen.

Politiet har et internationalt samarbejde i gang med andre politimyndigheder for at få sporet den 64-årige. Politiet undersøger også, om andre kan have medvirket til den opsigtsvækkende svindel.

- Det er en vigtig del af efterforskningen at undersøge, om andre personer har medvirket, siger Morten Niels Jakobsen.

Personligt konkurs

Den 64-årige blev begæret personligt konkurs torsdag i sidste uge.

En ekstern undersøgelse, som Børne- og socialminister Mai Mercado har sat i gang, ledes af kammeradvokaten.

Boris Frederiksen er udpeget som kurator for konkursboet og har blandt andet til opgave at undersøge, hvilke aktiver der er i konkursboet. Derudover skal kvindens privatforbrug granskes.

På nuværende tidspunkt, erfarer Ekstra Bladet, menes udbetalingerne foretaget til konti i danske pengeinstitutter.

Først på et senere tidspunkt i efterforskningen vil det kunne fastslås, om også konti i udlandet har været anvendt.

Boris Frederiksen oplyser til Ritzau, at der er beslaglagt aktiver hos kvinden, men at de langt fra svarer til de 111 millioner, hun menes at have taget.

Foreløbigt har advokaten beslaglagt en ejendom i Danmark, en ødegård i Sverige samt et indestående på en konto i et dansk pengeinstitut.

- Men det er ikke tilnærmelsesvist noget, der kommer op i nærheden af de beløb, der synes at mangle, siger Boris Frederiksen.

Tingbogen viser, at I 2015 optog kvinden et 1,5 % realkreditlån på knapt 1,4 millioner kr.i sit hus. Samme år overførte hun ifølge undersøgelsen i Socialstyrelsen 1,1 millioner kr. til sig selv.

Det ved vi om mistænkt svindel i Socialstyrelsen Tirsdag fortæller Børne- og Socialministeriet, at man har afdækket potentiel svindel for 111 millioner kroner. Penge, der skulle været gået til udsatte grupper. Læs her, hvad der er oplyst om mistanken: * Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet har i flere uger arbejder med at afdække omfanget af sagen sammen med eksterne eksperter. * Undersøgelserne viser umiddelbart, at en betroet medarbejder via "uberettiget tilegnelse" har svindlet for 111 millioner kroner i perioden 2002 til 2018. * Pengene er taget fra blandt andet SATS-puljemidler, der er øremærket til udsatte grupper. * En medarbejder er politianmeldt, bortvist og ministeriet har begæret hende konkurs. * Bagmandspolitiet har efterlyst en 64-årig kvinde internationalt. Hun er mistænkt for at have svindlet for "over 100 millioner kroner" fra 2002 til 2018. * Der er angiveligt blevet svindlet hvert år i perioden - men for skiftende beløb. Samlet er underslæbet sket via 274 udbetalinger til egen konto. * Kvinden var ikke at finde på arbejdspladsen, da myndighederne forsøgte at få fat i hende. * Kvinden beskrives som værende en medarbejder i Socialstyrelsen. Den 64-årige havde været ansat i omkring 40 år, arbejder i Tilskudsadministrationen og bliver betegnet som "superbruger". * Bagmandspolitiet beskriver den mistænkte svindel som "disciplineret og systematisk". * Svindlen skulle blandt andet være foregået ved, at kvinden har overført midler øremærket til udsatte grupper direkte til sig selv. * Det er endnu ikke afdækket, om kvinden har arbejdet alene. * Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har oplyst Folketinget og igangsat flere undersøgelser for at finde ud af, hvordan svindlen kunne foregå, og hvordan lignende svindel kan undgås. * Der er startet en strafferetlig efterforskning, et civilt søgsmål, en ekstern undersøgelse af omfang og metode, en ekstern undersøgelse af ansvar og en intern undersøgelse i Socialstyrelsen, der skal sørge for, at lignende svindel ikke kan ske igen. * Ministeren blev første gang orienteret 24. september og orienterede Folketinget første gang 30. september, hvor det første skøn for omfanget lå klar. Kilder: Børne- og Socialministeriet, SØIK, TV2 Fyn, Ritzau.